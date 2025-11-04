Le bénéfice du troisième trimestre de l'assureur AIG augmente grâce à la solidité de la souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American International Group AIG.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, l'assureur ayant été aidé par des gains importants provenant de la souscription qui ont compensé une baisse des revenus d'investissement.

Les entreprises et les particuliers ont continué à acheter des polices d'assurance pour se protéger contre les risques financiers et les catastrophes naturelles, ce qui a permis aux compagnies d'assurance d'engranger des bénéfices.

Le revenu trimestriel de l'assurance générale de la compagnie a fait un bond de 81 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 793 millions de dollars. Les primes nettes émises en assurance générale, sur une base comparable, ont baissé d'environ 1 % d'une année sur l'autre au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

La société Travelers Companies TRV.N , qui fait figure de référence en matière d'assurance, a annoncé en octobre une augmentation de 1 % des primes nettes émises, à 11,47 milliards de dollars, pour le trimestre.

Le ratio combiné de l'assurance générale d'AIG s'est établi à 86,8 % au troisième trimestre, contre 92,6 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

"Cette croissance significative reflète la force d'AIG en matière de souscription, le repositionnement ciblé de notre portefeuille d'investissement, notre gestion des dépenses et notre déploiement discipliné du capital", a déclaré le directeur général Peter Zaffino dans un communiqué.

Les revenus nets d'investissement de l'assureur ont toutefois chuté de 21 %, à 772 millions de dollars, au troisième trimestre, en raison d'une variation de la juste valeur de la participation d'AIG dans Corebridge, où il détient toujours une part.

La société - l'un des plus grands assureurs commerciaux au monde - a déclaré un bénéfice ajusté après impôts attribuable aux actionnaires ordinaires de 1,23 milliard de dollars, soit 2,20 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 804 millions de dollars, soit 1,24 dollars par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont gagné près de 10 % jusqu'à présent en 2025, surperformant l'indice plus large Dow Jones U.S. Select Insurance Index .DJSINS .

La société a annoncé des investissements stratégiques dans Convex Group et Onex Corporation le 30 octobre , respectivement un assureur spécialisé mondial et un gestionnaire d'actifs.