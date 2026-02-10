Le bénéfice du troisième trimestre de Honda chute de plus de 60 % en raison de la restructuration des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre chute de 61 %, manquant les prévisions

*

Les droits de douane américains et les dépréciations sur les véhicules électriques entraînent l'activité automobile dans une perte d'avril à décembre

*

Le ralentissement des VE en Amérique du Nord et la concurrence chinoise pèsent

*

Honda maintient ses perspectives pour l'ensemble de l'année malgré les risques liés aux véhicules électriques

(Ajout d'une citation du briefing, de détails sur les ventes et les prévisions aux Etats-Unis et en Chine)

Honda Motor 7267.T a affiché une baisse de 61% de son bénéfice au troisième trimestre mardi, frappé par les droits de douane américains et les coûts de restructuration liés à son activité de véhicules électriques, devenant ainsi le dernier constructeur automobile à accumuler de nouvelles pertes liées aux VE alors que la demande pour cette technologie se refroidit.

Les sombres résultats de l'entreprise font suite aux avertissements de constructeurs automobiles mondiaux tels que Ford F.N et Stellantis STLAM.MI , qui ont récemment signalé des dépréciations massives liées à leurs activités dans le domaine des véhicules électriques.

La demande pour cette technologie s'est affaiblie sur des marchés tels que les États-Unis, où les acheteurs choisissent de plus en plus des voitures moins chères ainsi que des modèles hybrides essence-électricité, un secteur longtemps dominé par Toyota 7203.T .

Alors que Honda n'a jamais été une puissance en matière de véhicules électriques, la société a déclaré que son activité automobile était devenue déficitaire au cours des neuf mois se terminant en décembre en raison de coûts ponctuels liés aux véhicules électriques, y compris des dépréciations d'actifs, ainsi que de l'impact des tarifs douaniers.

"Notre défi actuel est de construire une structure d'exploitation allégée qui puisse répondre de manière flexible aux changements de l'environnement commercial", a déclaré le vice-président exécutif Noriya Kaihara lors d'une réunion d'information sur les résultats.

Le deuxième constructeur automobile japonais a déclaré un bénéfice d'exploitation de 153,4 milliards de yens (987,07 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, soit une baisse de 61,4 % en glissement annuel et manquant la prévision moyenne de 174,5 milliards de yens établie par neuf analystes interrogés par LSEG.

L'entreprise a déclaré que le marché des véhicules électriques en Amérique du Nord était devenu fortement négatif en raison de la disparition des incitations et du ralentissement de la demande, réduisant le bénéfice d'exploitation pour la période de neuf mois de près de 270 milliards de yens.

Les droits de douane américains ont encore réduit les résultats de 280 milliards de yens pour cette période. Les États-Unis restent le principal marché de Honda, représentant plus des deux cinquièmes de ses ventes mondiales au cours de ces neuf mois.

L'annonce de la société intervient après que d'autres constructeurs automobiles ont signalé qu'ils se retiraient des VE après avoir mal évalué la vitesse d'adoption.

Stellantis a déclaré la semaine dernière qu'elle prendrait 22,2 milliards d'euros (26,5 milliards de dollars) en charges pour réduire ses ambitions en matière de VE, après des dépréciations similaires chez Ford F.N et General Motors

GM.N .

LES DÉFIS DE HONDA EN MATIÈRE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES DÉPASSENT L'AMÉRIQUE DU NORD

Les dirigeants ont déclaré que la société avait également encouru des coûts liés aux VE en Chine, le plus grand marché automobile du monde et le deuxième plus important pour Honda, bien que ses ventes sur ce marché qui s'électrifie rapidement soient en difficulté depuis des années.

Honda est à la traîne des acteurs locaux en Chine, tant en termes de prix que de logiciels, a déclaré M. Kaihara.

L'entreprise doit renforcer la compétitivité de ses activités par une restructuration fondamentale de sa stratégie, car elle est confrontée à une intensification de la concurrence mondiale, notamment en raison de la montée en puissance des nouveaux constructeurs automobiles, a ajouté M. Kaihara.

En revanche, Honda a déclaré que ses activités dans le domaine des motocycles continuaient d'enregistrer de bonnes performances, les ventes mondiales étant tirées par l'Inde et le Brésil, ce qui a permis de compenser la faiblesse de ses activités dans le domaine de l'automobile.

La société a maintenu sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'année se terminant en mars 2026 à 550 milliards de yens.

Le directeur financier, Eiji Fujimura, a déclaré que les perspectives pour l'ensemble de l'année comportaient encore des risques potentiels de baisse en raison des pertes restantes liées à l'activité EV de Honda aux États-Unis.

Toutefois, il a ajouté que ces risques étaient compensés dans les prévisions par des conditions de change favorables et des ventes de véhicules qui restent supérieures à ce que l'entreprise avait prévu en début d'année.

(1 $ = 155,4100 yens)

(1 dollar = 0,8390 euro)