Le bénéfice du troisième trimestre de CME chute, la faiblesse des échanges d'énergie ayant des répercussions sur les redevances

La bourse de produits dérivés CME Group CME.O a annoncé mercredi une baisse de son bénéfice au troisième trimestre, la faiblesse des volumes d'énergie ayant pesé sur les frais de transaction.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires de CME s'est élevé à 896,6 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre. Ce chiffre est à comparer aux 901,3 millions de dollars, soit 2,50 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.