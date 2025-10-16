 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 125,50
-0,78%
Indices
Chiffres-clés

Le bénéfice du troisième trimestre d'Interactive Brokers augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de trading Interactive Brokers IBKR.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, ses revenus d'intérêts ayant bénéficié de l'augmentation des prêts sur marge moyens et des soldes créditeurs des clients.

Les sociétés de courtage américaines ont activement prêté de l'argent à leurs clients pour le trading et ont gagné des intérêts sur les liquidités inactives des clients en les investissant dans des instruments à court terme.

La baisse des taux d'intérêt décidée par la Fed en septembre devrait également peser sur les revenus nets d'intérêts des courtiers - la différence entre les intérêts perçus sur les actifs et les intérêts payés sur les passifs - à partir du quatrième trimestre.

Mais de nouvelles baisses de taux augmenteraient les volumes de transactions sur marge, ce qui stimulerait les revenus de commissions.

Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 21 % pour atteindre 967 millions de dollars au cours du trimestre, en raison de l'augmentation des prêts sur marge moyens et des soldes créditeurs des clients.

Les revenus de commissions ont bondi de 23 % pour atteindre 537 millions de dollars, grâce à un bond de 67 % des volumes de transactions boursières des clients au cours des trois mois se terminant le 30 septembre.

Les transactions à revenu quotidien moyen, ou DART, qui représentent les transactions moyennes par jour générant des commissions ou des frais, ont augmenté de 34% au cours du trimestre pour atteindre 3,62 millions par rapport à l'année précédente.

Les comptes clients ont augmenté de 32 % pour atteindre 4,13 millions au troisième trimestre.

La société basée à Greenwich, dans le Connecticut, permet aux clients d'acheter et de vendre des actions, des options, des contrats à terme, des cryptomonnaies, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF et des métaux précieux.

Interactive Brokers s'associe à des fournisseurs de services de cryptomonnaies tiers qui s'occupent de l'achat, de la vente et de la conservation des actifs numériques.

La plateforme de trading a remplacé Walgreens Boots Alliance

WBA.O dans l'indice de référence des actions S&P 500 .SPX en août.

Le courtier électronique automatisé a déclaré un bénéfice de 1,31 milliard de dollars, soit 59 cents par action, pour le troisième trimestre, contre 909 millions de dollars, soit 42 cents par action, il y a un an.

Valeurs associées

INTERACTIVE BR RG-A
68,5200 USD NASDAQ -1,79%
S&P 500 INDEX
6 629,07 Pts CBOE -0,63%
