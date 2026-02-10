 Aller au contenu principal
Le bénéfice du quatrième trimestre de Principal Financial augmente grâce à la hausse des primes et des revenus de commissions
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 00:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'assurance et de gestion d'actifs Principal Financial PFG.O a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des primes et à l'amélioration du rendement de ses investissements.

Les bonnes performances du marché au cours du dernier trimestre 2025, soutenues par les baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, ont augmenté le rendement des investissements pour les assureurs tels que Principal Financial.

Les assureurs ont également bénéficié de leurs investissements à revenu fixe, tels que les titres d'État, car leurs taux d'intérêt restent élevés malgré plusieurs baisses de taux l'année dernière.

Les actifs gérés par Principal ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 781 milliards de dollars au cours du trimestre.

Les primes et les frais de son activité de prestations spécialisées, qui fournit des régimes d'avantages sociaux aux petites et moyennes entreprises, ont augmenté de 3% pour atteindre 845,8 millions de dollars, tandis que les revenus des solutions de retraite et de revenu ont augmenté de 3% pour atteindre 754,1 millions de dollars.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société basée dans l'Iowa s'est élevé à 488 millions de dollars, soit 2,19 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre 448,1 millions de dollars, soit 1,94 dollar par action, un an plus tôt.

La société prévoit également une croissance de 9 % à 12 % de son bénéfice d'exploitation ajusté annuel par action pour l'exercice 2026.

Les actions de Principal ont gagné 8,8 % depuis le début de l'année, contre un bond de 1,6 % pour l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Valeurs associées

PRINCIPAL FINANC
95,9300 USD NASDAQ -1,45%
S&P 500 INDEX
6 964,82 Pts CBOE +0,47%
