Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque Scotia augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

Le banque canadien Bank of Nova Scotia

BNS.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, aidé par des revenus d'intérêts plus élevés et reflétant une résilience continue malgré l'incertitude macroéconomique persistante liée à l'impasse des négociations commerciales avec les États-Unis.

Sur une base ajustée, elle a déclaré un bénéfice de 2,56 milliards de dollars canadiens, soit 1,93 dollar canadien par action, pour le trimestre terminé le 31 octobre, comparativement à 2,12 milliards de dollars canadiens, soit 1,57 dollar canadien par action, un an plus tôt.