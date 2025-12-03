Le bénéfice du quatrième trimestre de la Banque nationale du Canada augmente grâce à la vigueur des activités de gestion de patrimoine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 à 4)

La Banque Nationale du Canada NA.TO a fait état d'une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, aidée par une solide performance de ses segments de gestion de patrimoine.

L'incertitude entourant les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada et les préoccupations concernant la résilience des consommateurs et le renouvellement des prêts hypothécaires ont pesé sur la croissance des prêts, ce qui a incité les banques canadiennes à s'appuyer davantage sur des activités à marge plus élevée telles que les services de gestion de patrimoine et de conseil.

Le bénéfice des marchés des capitaux de National a augmenté de 41 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 432 millions de dollars canadiens au cours du trimestre déclaré, tandis que son unité de gestion de patrimoine a augmenté de 18 % pour atteindre 258 millions de dollars canadiens.

La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO a dépassé les estimations de bénéfices mardi, grâce à la vigueur de son segment des marchés des capitaux.

La banque canadienne a affiché un bénéfice ajusté de 1,16 milliard de dollars canadiens (831,90 millions de dollars canadiens), ou 2,82 dollars canadiens par action, au cours du trimestre terminé le 31 octobre, comparativement à 928 millions de dollars canadiens, ou 2,58 dollars canadiens par action, l'an dernier.

(1 $ = 1,3944 dollar canadien)