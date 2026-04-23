Le bénéfice du premier trimestre de Blackstone est dopé par des gains d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a annoncé jeudi une augmentation des entrées de fonds et un bond des revenus provenant de l'encaissement d'investissements pour le premier trimestre, une période au cours de laquelle les marchés ont été secoués par la guerre et l'incertitude économique.

Le total des actifs gérés par la société new-yorkaise a bondi de 12 % pour atteindre environ 1 300 milliards de dollars. Ses activités de crédit et d'assurance ont contribué à la plus grande partie des nouveaux apports, avec 37 milliards de dollars, suivies par le capital-investissement avec 20,4 milliards de dollars.

Les gestionnaires d'actifs alternatifs - un large éventail de titres qui vivent en dehors des marchés boursiers et obligataires traditionnels - ont vu leurs actions chuter en raison des craintes d'un ralentissement de la croissance future, d'une perturbation potentielle de l'IA pour les entreprises de leur portefeuille et de questions concernant les normes de prêt.

Les actions de Blackstone ont rebondi ce mois-ci, mais sont toujours en baisse de près de 16 % sur l'année. L'indice S&P 500 Financials Sector .TRGSPF est en baisse de plus de 4 % sur la même période.

Pour le premier trimestre, le bénéfice distribuable, c'est-à-dire les liquidités qui peuvent être utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, a augmenté de 25 % pour atteindre 1,76 milliard de dollars, soit 1,36 dollar par action.

Le président-directeur général, Stephen Schwarzman, a déclaré que Blackstone avait enregistré des entrées totales de près de 70 milliards de dollars et une appréciation positive de la quasi-totalité de ses stratégies d'investissement phares "en dépit d'un environnement turbulent".

"Notre modèle tout temps nous protège en ces temps de perturbation tout en nous permettant d'investir là où nous voyons les plus grandes opportunités", a-t-il déclaré.

Les réalisations nettes ont augmenté de 26 % pour atteindre 448,4 millions de dollars. Ce résultat a été soutenu par l'activité de capital-investissement, où Blackstone a vendu des actions de Medline, le fabricant d'appareils médicaux qu'il a introduit en bourse l'année dernière et qui a grimpé de son prix d'offre de 29 dollars à environ 47 dollars. Il a également vendu le fournisseur de technologies spatiales ARKA à l'entreprise de défense américaine CACI International CACI.N .

Les investisseurs institutionnels, qui comprennent généralement des fonds de pension, des assureurs et d'autres détenteurs de capitaux importants qui peuvent bloquer leurs fonds pendant de longues périodes, ont contribué à l'une des plus importantes collectes de fonds trimestrielles de l'histoire de Blackstone dans le domaine du crédit, a déclaré la société.