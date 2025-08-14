Le bénéfice du géant de l'électronique Foxconn augmente de 27 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe taïwanais Foxconn

2317.TW , le plus grand fabricant d'électronique à façon au monde, a annoncé jeudi une hausse de 27 % de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les prévisions du marché, grâce à une demande toujours forte pour les serveurs d'intelligence artificielle.

Le bénéfice net pour la période avril-juin du premier assembleur d'iPhone d'Apple AAPL.O et du plus grand fabricant de serveurs de Nvidia <NVDA.O AI> était de 44,4 milliards de dollars taïwanais (1,48 milliard de dollars), contre une estimation consensuelle de 38,8 milliards de dollars taïwanais du LSEG.

(1 $ = 29,9480 dollars taïwanais)