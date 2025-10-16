Le bénéfice du banque américain KeyCorp augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KeyCorp KEY.N a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, les revenus nets d'intérêts ayant augmenté grâce à la baisse du coût des dépôts et à une réorientation vers des actifs à plus haut rendement.

Les actions de la banque basée à Cleveland, dans l'Ohio, ont augmenté de 1,6 % sur le marché avant la publication des résultats.

Le secteur bancaire régional a bénéficié des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui ont réduit le coût des dépôts, c'est-à-dire le montant que les banques paient à leurs clients pour conserver leur épargne.

Les banques ont également remodelé leurs bilans en transférant de l'argent d'investissements à faible taux d'intérêt arrivant à échéance vers des investissements à plus haut rendement , compensant ainsi la baisse de la demande de prêts de la part des consommateurs et des entreprises.

Les revenus nets d'intérêts de KeyCorp - la différence entre ce qu'un banque gagne sur les prêts et ce qu'il paie sur les dépôts - ont bondi de 23,8 % au cours du trimestre pour atteindre 1,19 milliard de dollars.

Sa marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité des prêts d'une banque, s'est élargie à 2,75 % au cours du trimestre, contre 2,17 % l'année précédente.

"Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser un chiffre d'affaires record en 2025", a déclaré le directeur général Chris Gorman dans un communiqué. "Les pipelines de la banque d'investissement ont augmenté à partir de niveaux déjà élevés, y compris les pipelines de fusions et acquisitions qui ont augmenté de manière significative."

Les petites banques américaines ont fait des percées dans le domaine de la banque d'investissement, s'emparant d'une part croissante des transactions du marché intermédiaire qui étaient traditionnellement concentrées dans les plus grandes institutions de Wall Street.

Les commissions de banque d'investissement et de placement de la dette de KeyCorp ont augmenté de 7,6 % au cours du trimestre, ce qui représente la deuxième meilleureperformance depuis le début de l'année dans l'histoire de la banque.

KeyCorp a enregistré un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 450 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 285 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % au cours du trimestre pour atteindre 1,9 milliard de dollars.