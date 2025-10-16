 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 125,50
-0,78%
Indices
Chiffres-clés

Le bénéfice du banque américain KeyCorp augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

KeyCorp KEY.N a fait état d'un bond de son bénéfice au troisième trimestre jeudi, les revenus nets d'intérêts ayant augmenté grâce à la baisse du coût des dépôts et à une réorientation vers des actifs à plus haut rendement.

Les actions de la banque basée à Cleveland, dans l'Ohio, ont augmenté de 1,6 % sur le marché avant la publication des résultats.

Le secteur bancaire régional a bénéficié des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui ont réduit le coût des dépôts, c'est-à-dire le montant que les banques paient à leurs clients pour conserver leur épargne.

Les banques ont également remodelé leurs bilans en transférant de l'argent d'investissements à faible taux d'intérêt arrivant à échéance vers des investissements à plus haut rendement , compensant ainsi la baisse de la demande de prêts de la part des consommateurs et des entreprises.

Les revenus nets d'intérêts de KeyCorp - la différence entre ce qu'un banque gagne sur les prêts et ce qu'il paie sur les dépôts - ont bondi de 23,8 % au cours du trimestre pour atteindre 1,19 milliard de dollars.

Sa marge d'intérêt nette, une mesure clé de la rentabilité des prêts d'une banque, s'est élargie à 2,75 % au cours du trimestre, contre 2,17 % l'année précédente.

"Nous sommes sur la bonne voie pour réaliser un chiffre d'affaires record en 2025", a déclaré le directeur général Chris Gorman dans un communiqué. "Les pipelines de la banque d'investissement ont augmenté à partir de niveaux déjà élevés, y compris les pipelines de fusions et acquisitions qui ont augmenté de manière significative."

Les petites banques américaines ont fait des percées dans le domaine de la banque d'investissement, s'emparant d'une part croissante des transactions du marché intermédiaire qui étaient traditionnellement concentrées dans les plus grandes institutions de Wall Street.

Les commissions de banque d'investissement et de placement de la dette de KeyCorp ont augmenté de 7,6 % au cours du trimestre, ce qui représente la deuxième meilleureperformance depuis le début de l'année dans l'histoire de la banque.

KeyCorp a enregistré un bénéfice ajusté des activités poursuivies de 450 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 285 millions de dollars un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % au cours du trimestre pour atteindre 1,9 milliard de dollars.

Valeurs associées

KEYCORP
16,780 USD NYSE -5,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank