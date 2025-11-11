Le bénéfice de SoftBank a plus que doublé pour atteindre 16,6 milliards de dollars grâce aux gains d'OpenAI

Les bénéfices de SoftBank augmentent grâce à l'investissement dans l'OpenAI

Les bénéfices trimestriels sont les plus élevés depuis juillet-septembre 2022

La forte performance fournira plus de fonds pour la stratégie d'IA

Le pari " all in " de Masayoshi Son, directeur général de SoftBank Group 9984.T , sur OpenAI semble porter ses fruits après que la valorisation du fabricant de ChatGPT a grimpé en flèche cette année, produisant une hausse des bénéfices trimestriels pour l'investisseur japonais en technologie.

Ces résultats signifient que SoftBank dispose de plus d'argent à employer dans ses investissements liés à l'intelligence artificielle, alors même que l'on craint une "bulle de l'IA" dans laquelle les valorisations surestiment les bénéfices que les technologies peuvent générer.

SoftBank a annoncé mardi que le bénéfice net du deuxième trimestre avait plus que doublé pour atteindre 2 500 milliards de yens (16,6 milliards de dollars), grâce à des gains de valorisation de ses participations dans OpenAI.

Il a également intensifié ses activités de collecte de fonds, en vendant des participations, telles que le reste de ses actions dans Nvidia NVDA.O pour 5,83 milliards de dollars, ainsi qu'en émettant des obligations et en contractant des prêts-relais.

SoftBank a été un investisseur récurrent dans Nvidia. Il a vendu son investissement avant que le boom de l'IA ne prenne de l'ampleur, puis a racheté des actions du fabricant de puces avant de s'en séparer en octobre pour doubler son plus gros pari d'investissement, OpenAI.

Interrogé sur le calendrier de la vente de la participation dans Nvidia, le directeur financier Yoshimitsu Goto a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il ne pouvait pas faire de commentaires, mais il a ajouté que l'investissement de SoftBank dans OpenAI était très important et que la société devait utiliser ses actifs existants pour financer de nouveaux investissements.

"Son est un investisseur avisé et la vente de la totalité de sa participation doit signifier qu'il n'est plus optimiste quant au prix de l'action", a déclaré Wong Kok Hoi, fondateur et directeur général d'APS Asset Management à Singapour. "Les grandes entreprises technologiques pourraient continuer à investir massivement dans les puces GPU, mais pas au même niveau que cette année pendant de nombreuses années."

Les résultats du deuxième trimestre de SoftBank coïncident avec un mouvement haussier des actions liées à la technologie qui a propulsé le cours deson action à des niveaux record. SoftBank a annoncé un fractionnement de ses actions à raison de quatre pour une afin de les rendre plus accessibles après que leur valeur a presque quadruplé au cours des six derniers mois.

BOOM DE L'AI OU BULLE?

Alors que la vague d'investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, telles que les centres de données, se poursuit à un rythme soutenu et que les pionniers du développement de l'IA, tels qu'OpenAI, prévoient une croissance rapide, SoftBank en a été l'un des principaux bénéficiaires.

Néanmoins, les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'une "bulle de l'IA ", où les sommes énormes engagées dans les investissements en capital par les entreprises de premier plan pourraient ne pas générer les profits élevés qui justifient les investissements.

Des sources ont déclaré à Reuters en octobre que les pertes s'accumulaient chez OpenAI, bien que son évaluation ait augmenté régulièrement et fortement tout au long de l'année.

"Il y a plusieurs opinions, mais la position de SoftBank est que le risque de ne pas investir est bien plus grand que le risque d'investir", a déclaré Yoshimitsu Goto lors de la réunion d'information à Tokyo.

En mars, SoftBank a accepté de diriger un cycle de financement pouvant atteindre 40 milliards de dollars dans OpenAI, pour une valorisation de 300 milliards de dollars. En octobre, une source a déclaré à Reuters que SoftBank faisait partie d'un consortium d'investisseurs acquérant pour 6,6 milliards de dollars d'actions des employés d'OpenAI à une valeur plus élevée de 500 milliards de dollars.

L'investissement total de SoftBank dans OpenAI devrait atteindre 34,7 milliards de dollars d'ici la fin décembre de cette année.

L'unité Vision Fund de SoftBank a enregistré un gain d'investissement de 3 500 milliards de yens, principalement grâce à la participation du groupe dans OpenAI, qui a totalisé 2 160 milliards de yens pour le trimestre.

Les résultats annoncés mardi se comparent à un bénéfice de 1 180 milliards de yens pour la même période de l'année dernière, et constituent le meilleur résultat trimestriel de SoftBank depuis juillet-septembre 2022.

LA COLLECTE DE FONDS S'ACCÉLÈRE

Les investissements liés à l'IA sont les plus ambitieux de SoftBank depuis le lancement des véhicules Vision Fund en 2017 et 2019, et exigent des poches profondes.

SoftBank a vendu ses 32,1 millions d'actions de Nvidia, y compris celles détenues par la filiale de gestion d'actifs, en octobre et a également vendu une partie de sa participation dans T-Mobile TMUS.O pour 9,17 milliards de dollars.

Depuis le début du mois d'avril, elle a émis des obligations en trois devises pour une valeur respective de 620 milliards de yens, 2,2 milliards de dollars et 1,7 milliard d'euros (1,98 milliard de dollars).

Elle a également contracté un prêt relais de 8,5 milliards de dollars pour son investissement dans OpenAI et a obtenu un prêt relais de 6,5 milliards de dollars pour l'acquisition de la société de conception de semi-conducteurs Ampere, qu'elle n'a pas encore utilisé.

Le fondateur et directeur général Masayoshi Son est expérimenté dans l'art de faire des paris à effet de levier sur ce qu'il considère comme des technologies transformatrices, mais son bilan est mitigé.

Si un pari précoce sur le site de commerce électronique chinois Alibaba 9988.HK s'est avéré lucratif, d'autres paris ont mal tourné, comme celui sur le fournisseur de bureaux partagés WeWork.

