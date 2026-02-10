Le bénéfice de S&P Global pour 2026 est inférieur aux estimations, les actions plongent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

S&P Global SPGI.N a prévu un bénéfice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street mardi, dans un contexte de craintes croissantes de perturbations alimentées par l'IA, ce qui a fait chuter ses actions de 18% dans les échanges de pré-marché.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 19,40 et 19,65 dollars, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 19,94 dollars, selon les données compilées par LSEG.

S&P a été l'un des titres pris sous le feu croisé d'une récente chute des marchés, entraînée par une déroute des actions technologiques, les investisseurs craignant que les progrès rapides de l'intelligence artificielle ne remodèlent le secteur des logiciels et des services.

La société d'analyse a déjà vu le prix de son action chuter de 15 % depuis le début de l'année, à la clôture de lundi.

Les analystes ont toutefois indiqué que les entreprises disposant de données et de références exclusives, telles que S&P Global, pourraient être largement épargnées, et que les gains d'efficacité induits par l'IA pourraient encore augmenter les marges et contribuer à modifier le sentiment à l'égard des actions.

Les prévisions de S&P interviennent alors même que les entreprises technologiques mondiales multiplient les émissions d'obligations pour financer la mise en place rapide d'une infrastructure d'IA et d'une capacité d'informatique dématérialisée qui a stimulé la demande de notations de crédit.

La société a déclaré un bénéfice net ajusté de 4,30 $ par action au cours du quatrième trimestre, alors que les analystes estimaient 4,33 $. Son chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 9% pour atteindre 3,92 milliards de dollars.