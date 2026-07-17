Le bénéfice de Regions Financial progresse grâce à la hausse des revenus d'intérêts et à la diminution des provisions pour imprévus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Regions Financial RF.N a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des revenus d'intérêts et à une baisse des provisions pour créances douteuses.

La bonne tenue des dépenses de consommation a soutenu l'activité de crédit au cours du trimestre, permettant aux banques de maintenir une croissance solide de leurs prêts et de soutenir leurs revenus d'intérêts, même si les analystes préviennent qu'une éventuelle hausse des taux d'intérêt plus tard dans l'année pourrait peser sur cette croissance.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Les revenus nets d'intérêts de cet établissement de crédit basé à Birmingham, en Alabama — c'est-à-dire la différence entre ce que les banques versent à leurs clients sur les dépôts et ce qu'elles perçoivent en intérêts sur les prêts — ont augmenté de 1,4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,28 milliard de dollars.

* Regions a clôturé le trimestre avec 68 millions de dollars de provisions pour pertes sur créances, contre 126 millions de dollars un an plus tôt.

* Les provisions sont souvent considérées comme un indicateur des perspectives économiques; l’incertitude incite les banques à mettre de côté davantage de fonds au cas où les consommateurs et les entreprises auraient des difficultés à rembourser leurs prêts commerciaux, leurs dettes de carte de crédit ou leurs prêts immobiliers.

* Pour le trimestre considéré, les revenus hors intérêts ont reculé de 2,5 % pour s’établir à 630 millions de dollars .

* Le résultat net trimestriel s'est établi à 570 millions de dollars, soit 64 centimes par action, contre 563 millions de dollars, soit 59 centimes par action, un an plus tôt.