Le bénéfice de Porsche chute de plus d'un cinquième au premier trimestre

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Porsche P911_p.DE a annoncé mercredi que son bénéfice du premier trimestre avait chuté de plus d'un cinquième, ce qui accentue la pression sur son directeur général, Michael Leiters, pour qu'il réduise les coûts et relance les ventes.

Le constructeur automobile, détenu majoritairement par Volkswagen VOWG_p.DE , a enregistré un bénéfice d'exploitation trimestriel de 595 millions d'euros (696 millions de dollars), en baisse de 22% par rapport à l'année précédente, soit une marge de 7,1%, dans le haut de la fourchette des prévisions. (1 $ = 0,8551 euro)