 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice de Porsche chute de plus d'un cinquième au premier trimestre
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Porsche P911_p.DE a annoncé mercredi que son bénéfice du premier trimestre avait chuté de plus d'un cinquième, ce qui accentue la pression sur son directeur général, Michael Leiters, pour qu'il réduise les coûts et relance les ventes.

Le constructeur automobile, détenu majoritairement par Volkswagen VOWG_p.DE , a enregistré un bénéfice d'exploitation trimestriel de 595 millions d'euros (696 millions de dollars), en baisse de 22% par rapport à l'année précédente, soit une marge de 7,1%, dans le haut de la fourchette des prévisions. (1 $ = 0,8551 euro)

Valeurs associées

PORSCHE AG
40,530 EUR XETRA -0,71%
VOLKSWAGEN
87,900 EUR XETRA -0,73%
VOLKSWAGEN VZ
85,480 EUR XETRA -1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank