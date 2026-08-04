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Le bénéfice de Pinnacle West recule, la hausse des taux d'intérêt et les amortissements venant contrebalancer la progression de la demande
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 15:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinnacle West Capital PNW.N a annoncé mardi que son bénéfice du deuxième trimestre avait reculé de 7,3 %, la hausse des charges d'intérêts et des amortissements ayant contrebalancé les gains liés à la forte demande et à la croissance de sa clientèle.

La persistance de taux d’intérêt élevés exerce une pression sur les entreprises de services publics en augmentant les coûts d’emprunt nécessaires à la construction et à l’entretien des réseaux électriques, alors même que la forte hausse de la demande en énergie les oblige à développer leurs infrastructures.

Voici quelques détails:

* Le service public basé à Phoenix, en Arizona, a indiqué que le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires avait reculé à 178,6 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 192,6 millions de dollars, soit 1,58 dollar par action, l'année dernière.

* L'action de la société a reculé de 1,9 % en pré-ouverture.

* Les charges d’exploitation totales de la société ont atteint 1,15 milliard de dollars au cours du trimestre, contre 1,05 milliard de dollars à la même période l’année dernière.

* Le total de ses charges d'intérêts s'est élevé à 122,2 millions de dollars, contre 102 millions de dollars il y a un an.

* Pinnacle West a réaffirmé ses prévisions de bénéfice, comprises entre 4,55 et 4,75 dollars par action.

* Sa principale filiale, Arizona Public Service, qui dessert environ 1,5 million de foyers et d’entreprises dans l’État, a enregistré une hausse de 2,1 % de sa clientèle au cours du trimestre.

* APS a annoncé son intention de convertir deux unités au charbon désaffectées de Cholla au gaz naturel, ce qui permettra d’ajouter environ 380 MW de capacité.

* La construction du projet devrait débuter en 2028 et la mise en service est prévue pour 2029, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

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