Le bénéfice de Mastercard dépasse les prévisions grâce à des volumes de transactions stables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour générale; ajout des commentaires du directeur financier au paragraphe 4) par Utkarsh Shetti

Mastercard MA.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre, grâce à la résilience des dépenses de consommation qui a soutenu des volumes de transactions stables sur son réseau.

Les dépenses se sont globalement maintenues malgré les inquiétudes liées à l'incertitude économique alimentée par la guerre en Iran et les droits de douane américains, même si la confiance des consommateurs s'est affaiblie dans un marché du travail morose.

Toutefois, le volume des transactions transfrontalières s'est affaibli, les troubles au Moyen-Orient ayant entraîné la fermeture de l'espace aérien et perturbé les principaux couloirs aériens mondiaux, provoquant des changements d'itinéraires généralisés et des milliers d'annulations.

“À partir de mars, nous avons commencé à constater un certain impact du conflit au Moyen-Orient sur les voyages transfrontaliers”, a déclaré le directeur financier Sachin Mehra lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

L'indicateur qui mesure les dépenses par carte en dehors du pays d'émission a affiché une croissance plus modérée de 13%, contre une hausse de 15% il y a un an.

L'action Mastercard, qui avait clôturé en hausse de près de 3,5% mercredi après les résultats encourageants de son concurrent Visa V.N , a chuté d'environ 3% en début de séance.

DES DÉPENSES TOUJOURS RÉSILIENTES

Le volume brut en dollars de Mastercard – la valeur de toutes les transactions traitées sur sa plateforme – a bondi de 7% pour atteindre 2.700 milliards de dollars.

Une grande partie des dépenses de consommation provient des ménages les plus aisés, qui continuent à effectuer des achats discrétionnaires, tandis que les familles à faibles revenus réduisent leurs dépenses non essentielles.

Les experts soulignent de plus en plus cette bifurcation, alors que l'économie dite “en forme de K” continue de sous-tendre les tendances de consommation, amortissant l'impact sur des secteurs tels que le voyage et le divertissement.

Les dirigeants et experts de Wall Street ont déclaré que, bien que les tendances soient restées globalement stables, la hausse des prix de l'essence provoquée par la guerre pourrait commencer à détourner les dépenses d'autres catégories.

Son concurrent American Express AXP.N , dont la clientèle est généralement considérée comme plus aisée, a dépassé la semaine dernière les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre. Visa a également dépassé les estimations trimestrielles de bénéfices .

Les sociétés de traitement des paiements offrent un aperçu précoce de la santé des dépenses de consommation, compte tenu de leur importante part de marché dans la facilitation des transactions sur leurs réseaux respectifs.

Au début du mois, la plupart des grands prêteurs américains ont fait état d'une légère hausse des encours de crédit à la consommation, signe d'un niveau d'emprunt soutenu malgré les pressions macroéconomiques qui incitent généralement à la prudence.

Le bénéfice par action ajusté de Mastercard s'est établi à 4,6 dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 4,4 dollars, selon les données compilées par LSEG.