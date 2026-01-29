 Aller au contenu principal
Le bénéfice de Marsh au quatrième trimestre augmente grâce à la vigueur des activités d'assurance
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le courtier en assurances Marsh

MRSH.N a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux bonnes performances de ses activités de services d'assurance et de gestion des risques.

Dans un contexte macroéconomique difficile, les particuliers et les entreprises ont continué à souscrire des polices d'assurance pour se prémunir contre les risques, même si les primes ont augmenté.

Les performances des courtiers sont étroitement liées aux chiffres du secteur de l'assurance, car leurs commissions dépendent des primes demandées par les assureurs.

Les actions de Marsh, dont le siège est à New York, ont chuté de 12,7 % en 2025, les analystes signalant un fléchissement des taux, une économie inégale et des incertitudes macroéconomiques qui pèsent sur la demande des grands clients.

En début de semaine, la société de courtage rivale Brown & Brown BRO.N a également annoncé un bénéfice plus élevé, mais les actions ont chuté, les investisseurs étant réticents face à la baisse de la croissance organique. Son homologue Aon

AON.N devrait publier ses résultats trimestriels vendredi.

Les actions d'Aon et de Brown & Brown ont également terminé l'année 2025 dans le rouge.

Le chiffre d'affaires des services d'assurance et de gestion des risques de Marsh s'est élevé à 4 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente. Sa branche conseil a enregistré une hausse de 8 % de son chiffre d'affaires.

Le bénéfice net attribuable à Marsh s'est élevé à 821 millions de dollars, soit 1,68 $ par action, pour le trimestre considéré, contre 788 millions de dollars, soit 1,59 $ par action, pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 9 % pour atteindre 6,6 milliards de dollars.

