Le bénéfice de Lazard bondit grâce aux entrées de capitaux dans la gestion d'actifs, dans un contexte de volatilité des marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du directeur général Peter Orszag)

La banque d'investissement Lazard LAZ.N a annoncé vendredi une hausse de 67% de son bénéfice au premier trimestre, la demande soutenue des clients ayant stimulé son activité de gestion d'actifs dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Les fluctuations du marché, alimentées par les tensions entre les grandes puissances et l'incertitude entourant les taux d'intérêt et les bouleversements liés à l'IA, peuvent stimuler l'activité des gestionnaires d'actifs, les clients ajustant leurs portefeuilles, ce qui augmente les entrées de capitaux et les revenus liés aux commissions.

Lazard a clôturé le trimestre avec 266 milliards de dollars d'actifs sous gestion en moyenne, contre 231 milliards un an plus tôt. Les revenus liés aux commissions de la gestion d'actifs sont plus prévisibles et contribuent à amortir les résultats.

Le chiffre d'affaires net de Lazard a grimpé de 17% au cours du trimestre pour atteindre 757 millions de dollars, la gestion d'actifs affichant une hausse de 42%. Dans un communiqué, le directeur général de Lazard, Peter Orszag, a déclaré que le chiffre d'affaires des fusions-acquisitions avait été affecté par le calendrier de clôture des transactions.

"UNE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ" AUX ÉTATS-UNIS

Mais malgré l'effet de la volatilité des marchés créée par le conflit avec l'Iran, le carnet de commandes reste solide, a déclaré Peter Orszag aux journalistes vendredi.

"Des forces puissantes sont à l'œuvre dans le monde des fusions-acquisitions, notamment la fenêtre d'opportunité liée à l'environnement réglementaire, en particulier aux États-Unis, et les progrès technologiques, notamment l'IA, qui obligent les entreprises à repenser leurs activités."

Les plus grandes banques de Wall Street avaient également déclaré qu'elles s'attendaient toujours à ce que 2026 soit une année forte pour les transactions, bien que les troubles au Moyen-Orient aient retardé certaines activités.

Le chiffre d'affaires mondial des fusions-acquisitions a bondi de 19% au premier trimestre pour atteindre un record de 11,3 milliards de dollars, selon les données de Dealogic, porté par la technologie – en particulier l'intelligence artificielle – ainsi que par les secteurs de la santé et des services financiers, où certaines des plus grosses transactions ont été conclues.

Parmi les transactions notables de Lazard au cours du trimestre, on peut citer l'acquisition de JDE Peet's par Keurig Dr Pepper pour 23 milliards de dollars et l'offre de Zurich Insurance Group sur Beazley.

Son département de restructuration et de gestion du passif a géré les dossiers de plusieurs clients de premier plan, notamment le constructeur automobile First Brands et la société technologique Xerox Holdings XRX.O .

Le bénéfice net a atteint 101 millions de dollars, soit 91 cents par action, au cours du trimestre clos le 31 mars. Ce chiffre est à comparer aux 60 millions de dollars, soit 56 cents par action, enregistrés un an plus tôt.