Le bénéfice de Lazard au troisième trimestre augmente grâce à la reprise des transactions
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice de Lazard LAZ.N a augmenté au troisième trimestre grâce à l'accélération des transactions, reflétant les gains de ses grands rivaux de Wall Street.

La banque d'investissement a annoncé jeudi un bénéfice ajusté de 62 millions de dollars, soit 56 cents par action. Ce chiffre est à comparer aux 40 millions de dollars, soit 38 cents par action, enregistrés il y a un an.

