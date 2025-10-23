Le bénéfice de Lazard au troisième trimestre augmente grâce à la reprise des transactions

Le bénéfice de Lazard LAZ.N a augmenté au troisième trimestre grâce à l'accélération des transactions, reflétant les gains de ses grands rivaux de Wall Street.

La banque d'investissement a annoncé jeudi un bénéfice ajusté de 62 millions de dollars, soit 56 cents par action. Ce chiffre est à comparer aux 40 millions de dollars, soit 38 cents par action, enregistrés il y a un an.