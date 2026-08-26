Le bénéfice de la Banque Nationale du Canada progresse grâce à la forte croissance de ses activités de gestion de patrimoine

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La Banque Nationale du Canada NA.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par la solide performance de son secteur de gestion de patrimoine.

L'établissement bancaire canadien a enregistré un bénéfice ajusté de 1,36 milliard de dollars canadiens (980,75 millions de dollars), soit 3,39 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre un bénéfice de 1,1 milliard de dollars canadiens, soit 2,68 dollars canadiens par action, il y a un an.

(1$ = 1,3867 dollar canadien)