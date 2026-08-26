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Le bénéfice de la Banque Nationale du Canada progresse grâce à la forte croissance de ses activités de gestion de patrimoine
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 12:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Nationale du Canada NA.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, soutenue par la solide performance de son secteur de gestion de patrimoine.

L'établissement bancaire canadien a enregistré un bénéfice ajusté de 1,36 milliard de dollars canadiens (980,75 millions de dollars), soit 3,39 dollars canadiens par action, au cours du trimestre clos le 31 juillet, contre un bénéfice de 1,1 milliard de dollars canadiens, soit 2,68 dollars canadiens par action, il y a un an.

(1$ = 1,3867 dollar canadien)

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