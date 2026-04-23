Le bénéfice de l'assureur Erie Indemnity augmente grâce à la hausse des revenus d'investissement

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L'assureur dommages Erie Indemnity

ERIE.O a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, aidé par une forte croissance des revenus d'investissement et des commissions.

La demande d'assurance reste solide, soutenue par la nature essentielle de la couverture qui protège les ménages et les entreprises contre des pertes importantes et imprévisibles, alors même que l'incertitude économique liée à la guerre américano-israélienne contre l'Iran devrait alimenter l'inflation.

Les revenus d'investissement sont également restés solides pour les assureurs, même si la volatilité des marchés et l'incertitude économique mettent à l'épreuve le sentiment des investisseurs. Les assureurs investissent généralement une partie de leur capital dans diverses catégories d'actifs, notamment des titres à revenu fixe et des actions.

Voici quelques détails:

* Le bénéfice net d'Erie a atteint 150,5 millions de dollars, soit 2,88 dollars par action diluée, au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 138,4 millions de dollars, soit 2,65 dollars par action diluée, au cours de la même période de l'année précédente.

* Ses revenus d'investissement avant impôts ont augmenté de près de 13,2 % au cours du trimestre.

* Les revenus des frais de gestion de la société provenant des services d'émission et de renouvellement des polices ont augmenté de 4,2 % pour atteindre 786,4 millions de dollars.

* Par ailleurs, les revenus provenant des services administratifs ont augmenté de 10,4 % pour atteindre 19,5 millions de dollars.

* L'action d'Erie Indemnity a chuté de 13,2 % depuis le début de l'année.