Le bénéfice de KeyCorp augmente au premier trimestre grâce à une forte activité de prêt et à des revenus d'intérêt en hausse

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Le prêteur américain KeyCorp KEY.N a enregistré une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, aidé par une forte activité de prêt et de transactions qui a stimulé ses revenus d'intérêt et ses commissions de banque d'investissement.

Les baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont stimulé la demande de nouveaux emprunts de la part des consommateurs et des entreprises, ce qui a favorisé l'octroi de prêts dans l'ensemble du secteur bancaire.

Les revenus nets d'intérêt du prêteur basé à Cleveland (Ohio) - la différence entre ce qu'il gagne sur les prêts et ce qu'il verse sur les dépôts - ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 1,23 milliard de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 mars, grâce à la baisse du coût des dépôts et à l'augmentation des rendements des actifs réinvestis.

Le directeur général Chris Gorman a déclaré qu'une proposition américaine visant à réduire le montant de capital que les banques doivent détenir impliquerait un avantage de plus de 100 points de base pour le ratio marqué de fonds propres de catégorie 1 du prêteur, une mesure clé de la solidité financière.

Le total des prêts du prêteur a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 107,7 milliards de dollars, grâce à la vigueur des prêts commerciaux et industriels, qui ont augmenté de 10,1 % au cours du trimestre.

Les frais de banque d'investissement et de placement de la dette de KeyCorp ont augmenté de 12,6 % pour atteindre 197 millions de dollars, car l'abondance de liquidités dans les bilans des entreprises et l'assouplissement de la réglementation ont stimulé l'activité de transaction et fait grimper les frais de conseil à Wall Street.

"Nous naviguons avec succès dans un environnement macroéconomique dynamique et sommes prêts à gérer un large éventail de scénarios potentiels", a déclaré Chris Gorman dans un communiqué.

Au premier trimestre, le bénéfice des activités poursuivies de KeyCorp a atteint 486 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre 370 millions de dollars, soit 33 cents par action, au cours de la même période de l'année précédente.