Le bénéfice de Goldman Sachs dépasse les attentes, mais ses revenus déçoivent
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 14:19

Goldman Sachs a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice en hausse plus forte que prévu, de 12%, au titre du quatrième trimestre, porté notamment par un bond en avant de ses revenus issus et du trading d'actions et de la banque d'investissement, mais son produit net bancaire n'a pas atteint les prévisions qui avaient été établies par les analystes.

Le bénéfice net, part du groupe, ressort à 4,38 milliards de dollars contre 3,92 milliards un an auparavant, soit 14,01 dollars par action, contre 12,25 dollars, là où le consensus tablait lui sur 11,65 dollars.

Le produit net bancaire s'est de son côté établi à 13,45 milliards de dollars, en baisse de 3% d'une année sur l'autre, un chiffre inférieur aux 13,85 milliards qui étaient anticipés par les analystes.

Dans le détail, les revenus tirés du trading d'actions, son deuxième métier derrière la gestion de fortune et d'actifs, ont atteint 4,31 milliards, en hausse de 25% par rapport au 4ème trimestre 2024.

Ceux du trading d'obligations, de matières premières et de changes (FICC) se sont quant à eux accrus de 12%, à 3,11 milliards de dollars, tandis que la division de banque d'investissement a progressé de 25%, à 2,58 milliards de dollars.

La branche de gestion d'actifs et de fortune est quant à elle demeurée relativement stable, à 4,72 milliards de dollars, là où la plateforme de prêts à la consommation affiche des revenus négatifs à hauteur de quelque 1,7 milliard de dollars du fait de la décision de la firme new-yorkaise de se séparer de ses activités de banque émettrice de l'Apple Card.

Autre motif de déception, les charges d'exploitation ont grimpé de 18% pour totaliser 9,72 milliards de dollars, alors que les effectifs ont augmenté de 2% sur un an.

A la Bourse de New York, l'action Goldman Sachs était attendue en baisse de 1,4% jeudi à l'ouverture dans le sillage de cette publication, bouclant ainsi un début de saison des résultats décevant pour les banques américaines.

