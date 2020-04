Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le bénéfice de Citigroup réduit de moitié par les provisions Reuters • 15/04/2020 à 15:22









15 avril (Reuters) - Citigroup C.N a annoncé mardi une chute de 46% de son bénéfice au premier trimestre après avoir inscrit dans ses comptes près de cinq milliards de dollars (4,6 milliards d'euros) de provisions pour faire face à la hausse très probable des défauts de crédit liée aux mesures de confinement. La plus internationale des banques américaines a augmenté ses réserves de 4,89 milliards de dollars au total sur janvier-mars pour couvrir les pertes à venir sur des prêts, notamment dans ses activités de cartes de crédit, exposées à l'envolée récente du chômage aux Etats-Unis. Son bénéfice net trimestriel ressort à 2,52 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action, contre 4,71 milliards (1,87 dollar/action) un an plus tôt. Les analystes financiers tablaient en moyenne sur un bénéfice par action de 1,04 dollar. La baisse des profits a été freinée par des performances meilleures qu'attendu dans les activités de courtage, grâce à la hausse des volumes en février-mars qui a atteint 39% dans le trading actions et l'obligataire. Le produit net bancaire des trois premiers mois de l'année a progressé à 20,73 milliards de dollars, dépassant le consensus, qui le donnait à 19 milliards, selon les données de Refinitiv. Les revenus des activités de cartes de crédit ont progressé de 7%. Citigroup est le troisième émetteur de cartes de crédit des Etats-Unis et réalise une partie de ses activités sous des marques de distributeurs comme Home Depot HD.N , Macy's M.N ou L.L. Bean. (Sweta Singh à Bangalore, Imani Moise et David Henry à New York, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CITIGROUP NYSE -5.06% MACY'S NYSE -9.52%