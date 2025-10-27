Le bénéfice de Cincinnati Financial augmente grâce à la hausse des primes et des revenus d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur dommages Cincinnati Financial CINF.O a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des primes et des revenus d'investissement.

La résistance des dépenses de consommation a continué à alimenter la demande d'assurance, les entreprises et les ménages donnant la priorité à la protection contre les risques financiers, les accidents, les dommages matériels et les catastrophes naturelles.

Les primes acquises par Cincinnati ont augmenté de 12 % pour atteindre 2,57 milliards de dollars au cours du trimestre. Les revenus d'investissement ont bondi de 14 % pour atteindre 295 millions de dollars.

Le revenu net d'investissement correspond à la différence entre les bénéfices réalisés sur les actifs d'investissement, y compris les actions, les obligations et les fonds, et les frais administratifs payés.

Au début du mois, Travelers Companies TRV.N , la grande compagnie d'assurance, a également dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice trimestriel.

Cincinnati a déclaré un ratio combiné de 88,2 % pour l'assurance dommages, contre 97,4 % l'année précédente. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.

La société basée à Fairfield, dans l'Ohio, a déclaré un bénéfice de 1,12 milliard de dollars, soit 7,11 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 820 millions de dollars, soit 5,20 dollars par action, un an plus tôt.