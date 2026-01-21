Le bénéfice de Charles Schwab augmente grâce à la hausse des revenus d'intérêts et des revenus de transactions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage américaine Charles Schwab SCHW.N a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre mercredi, grâce à des revenus d'intérêts plus élevés et à des revenus de trading importants dans un marché volatil.

Les spéculations autour de la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et l'incertitude géopolitique ont stimulé les remaniements de portefeuille, ce qui a entraîné une croissance des activités de transactions à Wall Street.

Schwab, qui propose des services de courtage, de gestion d'actifs, de banque et d'autres services financiers, a également bénéficié d'une reprise des marchés américains induite par l'intelligence artificielle, ce qui a stimulé ses frais de gestion.

Le chiffre d'affaires net de la société au cours du trimestre a grimpé de 19% à 6,34 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais a été légèrement inférieur aux 6,37 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Ses nouveaux actifs nets de base au cours du trimestre ont atteint un record de 163,9 milliards de dollars, ce qui porte le total de ses actifs en 2025 à 519,4 milliards de dollars, soit un bond de 42 %.

Le bénéfice net du quatrième trimestre s'élève à 2,46 milliards de dollars, soit 1,33 dollar par action, contre 1,84 milliard de dollars, soit 94 cents par action, un an plus tôt.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre les intérêts gagnés sur les actifs et payés sur les passifs - ont augmenté de plus de 25 % pour atteindre 3,17 milliards de dollars.