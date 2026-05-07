Le bénéfice de Carlyle est en deçà des attentes, les cessions d'actifs n'ayant pas suffi à relancer les revenus des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers; ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7 et 8) par Prakhar Srivastava et Isla Binnie

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a annoncé jeudi un bénéfice inférieur aux prévisions pour le premier trimestre, les ventes d'actifs n'ayant pas permis de générer davantage de revenus pour les actionnaires, ce qui a entraîné une baisse d'environ 2,7 % de son cours en début de séance.

Le bénéfice distribuable, c'est-à-dire le bénéfice pouvant être reversé aux actionnaires, s'est élevé à 327 millions de dollars, soit 89 cents par action . Selon les données de LSEG, les analystes s'attendaient à un bénéfice de 94 cents par action.

Bien que la société ait vendu des actifs, elle n'a pas été en mesure de répercuter ces gains, ce qui a entraîné une baisse de 84 % du revenu net de performance réalisé par rapport à l'année précédente, à 20,5 millions de dollars.

« Ce n'est pas un trimestre brillant, mais un DPI solide (Distributed to Paid-In Capital) devrait contribuer à créer les conditions propices à une meilleure levée de fonds, à la croissance des actifs sous gestion et à de nouvelles opportunités de déploiement à l'avenir, autant d'éléments essentiels pour atteindre les objectifs ambitieux de la direction pour 2028 », a déclaré Glenn Schorr, analyste chez Evercore ISI, dans une note.

Le DPI reflète le montant que les investisseurs reçoivent par rapport à leur capital investi.

Le directeur général, Harvey Schwartz, a déclaré qu’il s’attendait à une reprise des revenus provenant des commissions de transaction au cours des prochains trimestres.

« Nous disposons toujours d’un vaste portefeuille d’actifs à monétiser pour nos investisseurs », a déclaré Harvey Schwartz aux analystes lors d’une conférence téléphonique. Harvey Schwartz s’est fixé pour objectif de lever 200 milliards de dollars supplémentaires d’ici fin 2028 et de porter les revenus liés aux commissions à 1,9 milliard de dollars.

LES PRESSIONS DU MARCHÉ PERSISTENT

Les gestionnaires d’actifs alternatifs, notamment de capital-investissement et de crédit privé, ont dû faire face aux inquiétudes des investisseurs concernant les normes de crédit, à la perspective que l’IA perturbe les entreprises de logiciels et à la volatilité des marchés qui a rendu les transactions plus incertaines.

La volatilité des marchés a été élevée au cours des trois premiers mois de l’année, alors que les États-Unis et Israël entraient en guerre avec l’Iran, faisant grimper le prix du pétrole et attisant l’inflation.

Les revenus liés aux commissions ont baissé de 3,4 %, tandis que les commissions de gestion de fonds ont augmenté de 3,6 %. Les commissions de transaction et de conseil en portefeuille — qu’elle perçoit en organisant des opérations sur les marchés de capitaux pour les sociétés de son portefeuille et pour ses clients — ont chuté de 30 % pour s’établir à 54,1 millions de dollars.

Carlyle a déclaré que ses fonds de rachat américains avaient enregistré des réalisations record, c’est-à-dire des opérations visant à monnayer des investissements.

LES ENTRÉES DE FONDS SE SONT POURSUIVIES

La société a attiré 13 milliards de dollars d'entrées de fonds au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 475 milliards de dollars.

Les actifs ont augmenté de 5 % au sein de la division AlpInvest, spécialisée dans les participations de capital-investissement de seconde main. Cette hausse a été contrebalancée par une baisse de 3 % des actifs de capital-investissement et de 1 % des actifs de crédit par rapport au trimestre précédent.

Les analystes de TD Cowen ont déclaré qu'ils s'étaient « préparés à un trimestre morose », en partie sur la base des récentes prévisions de la société, mais que les résultats étaient « néanmoins un peu plus faibles pour la plupart des indicateurs clés de performance (Key Performance Indicators) ».

Selon les principes comptables généralement reconnus (GAAP), Carlyle a déclaré une perte nette de 132,2 millions de dollars, plombée par une perte latente sur investissements de 616,7 millions de dollars.

Depuis le début de l'année, l'action Carlyle a chuté de près de 14,1 %, contre une hausse de 11,2 % pour l'indice composite Nasdaq .IXIC .