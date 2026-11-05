Le bénéfice de Carlyle au troisième trimestre dépasse les prévisions grâce à une reprise des ventes d'actifs

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(Ajoute des précisions issues de la conférence téléphonique et concernant l'action dans les paragraphes 6, 8 à 10 et 12 à 14)

par Arasu Kannagi Basil

Le groupe Carlyle CG.O a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, le gestionnaire d’actifs ayant monétisé davantage d’investissements en capital-investissement et restitué des liquidités à ses investisseurs.

Le modèle traditionnel du capital-investissement, qui consiste à acheter et à revendre des entreprises, a été freiné par la hausse des taux d’intérêt ces dernières années, mais Carlyle et certains de ses concurrents ont accéléré leurs sorties d’investissement et restitué des liquidités à leurs investisseurs.

Carlyle est bien placé pour accélérer sa croissance dans les années à venir, a déclaré le directeur général Harvey Schwartz, évoquant les prémices d’un cycle de levée de fonds solide et des niveaux quasi-records d’actifs qui n’ont pas encore commencé à générer des commissions. La société a restitué près de 100 milliards de dollars de capital à ses investisseurs depuis le début de l’année 2024, a-t-il ajouté.

Le bénéfice distribuable, qui correspond aux liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, s’est établi à 1,12 dollar par action au cours du trimestre clos le 30 septembre. Les analystes tablaient en moyenne sur 1 dollar, selon les données compilées par LSEG.

Les revenus nets de performance réalisés, qui reflètent la part des bénéfices tirés des sorties d’investissement, ont bondi à 99,8 millions de dollars au cours du trimestre, contre 19,1 millions de dollars un an plus tôt.

L’action Carlyle a toutefois chuté de 7 % jeudi, alors que Wall Street a connu une forte correction. Le titre a perdu environ 28 % cette année depuis la dernière clôture, sous-performant ses principaux concurrents.

Au cours du trimestre, Carlyle a finalisé la vente du fabricant de microscopes électroniques Tescan Group ainsi que la cession d’une participation de 27 % dans le fabricant japonais d’appareils de contrôle par rayons X Rigaku.

La société s'attend à ce que la monétisation reste solide, avec près de 6 milliards de dollars de transactions déjà signées en vue de sorties qui se concrétiseront au quatrième trimestre, a déclaré le directeur financier Justin Plouffe.

Interrogé sur les investissements dans les centres de données, M. Schwartz a indiqué que Carlyle s’était montré prudent, compte tenu des incertitudes entourant les structures des transactions et les garanties. Une plus grande clarté sur ces processus pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour Carlyle et d’autres acteurs, a-t-il ajouté.

LES ENTRÉES DE FONDS DEVRAIENT S'ACCÉLÉRER AU 4e TRIMESTRE

Carlyle prévoit au moins 20 milliards de dollars d’entrées de capitaux au quatrième trimestre, stimulées par la conclusion d’une opération de réassurance avec Unum Group UNM.N .

Les entrées de capitaux ont totalisé 10,8 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, portées par l’activité de crédit de la société — en particulier la première clôture de son dernier fonds de crédit opportuniste et les capitaux levés dans son activité aéronautique.

Plus tôt cette année, Carlyle s’était fixé pour objectif de lever 200 milliards de dollars de capitaux frais d’ici fin 2028.

La capacité de génération de bénéfices à long terme a globalement reculé au troisième trimestre, ce qui rend le recours à la collecte d’actifs prospective de plus en plus crucial, a déclaré Bill Katz, analyste chez TD Cowen.

Les revenus liés aux commissions ont reculé de 6 % pour s’établir à 293 millions de dollars, sous l’effet de la baisse des revenus de performance et des commissions de transaction.

Carlyle a déployé 11 milliards de dollars de capitaux, principalement grâce à l’activité de ses divisions de crédit et de capital-investissement.