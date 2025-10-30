Le bénéfice de BYD en baisse pour le deuxième trimestre consécutif

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD 1211.HK 002594.SZ a enregistré une baisse de 32,6% de son bénéfice au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, marquant un deuxième trimestre consécutif de baisse et la plus forte chute depuis plus de quatre ans, alors qu'il est confronté à une concurrence accrue de la part de ses rivaux nationaux.

Le bénéfice net a totalisé 7,8 milliards de yuans (1,10 milliard de dollars) tandis que le revenu a chuté de 3,1% en glissement annuel à 195 milliards de yuans, la première baisse de ce type en plus de cinq ans, selon un dépôt d'actions jeudi.

(1 $ = 7,1230 yuans chinois renminbi)