Le bénéfice de BP augmente de 32 %, conformément aux prévisions, et l'entreprise suspend ses rachats d'actions

BP BP.L a publié mardi un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, ou bénéfice net ajusté, de 1,54 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse d'environ 32 % par rapport à l'année dernière et conforme aux attentes.

BP, dont la nouvelle directrice générale Meg O'Neill entrera en fonction en avril, a déclaré qu'il suspendrait son programme de rachat d'actions afin d'allouer les liquidités excédentaires à l'investissement dans les opportunités pétrolières et gazières. Elle a racheté des actions pour une valeur de 750 millions de dollars au cours des trois derniers mois.

BP a enregistré des dépréciations diverses de 4,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, selon un calcul effectué par Reuters à partir des données fournies par l'entreprise, principalement sur son unité d'énergie solaire Lightsource BP et son entreprise américaine de biogaz Archaea.

BP a également déclaré avoir vendu une participation minoritaire dans ses champs pétroliers terrestres américains pour 1,5 milliard de dollars.