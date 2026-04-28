Le bénéfice de base de GM progresse de 22 % grâce aux bonnes ventes de camions aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall

General Motors GM.N a annoncé mardi une hausse de 22 % de son bénéfice de base au premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, soutenue par un marché automobile américain résilient et un remboursement de droits de douane attendu.

Le constructeur automobile de Detroit a déclaré un bénéfice avant intérêts et impôts de 4,3 milliards de dollars, soit 3,70 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 2,62 dollars, selon les données de LSEG.

GM a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 de 500 millions de dollars, soit le montant qu'il espère récupérer sous forme de remboursements à la suite d'une décision de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé certains des droits de douane imposés par l'administration Trump. Il table désormais sur un bénéfice de base annuel compris entre 13,5 et 15,5 milliards de dollars.

Le bénéfice net trimestriel du constructeur automobile a reculé de 6 % par rapport à l'année précédente, s'établissant à 2,6 milliards de dollars, principalement en raison d'une charge de 1,1 milliard de dollars destinée à régler les réclamations des fournisseurs liées au ralentissement des programmes de véhicules électriques. Le chiffre d'affaires de 43,6 milliards de dollars a reculé de moins de 1 %.

Les consommateurs américains ont continué d'acheter des voitures malgré une année d'incertitude économique due aux droits de douane, à la hausse des prix de l'essence et à un marché de l'emploi instable. “Nous évoluons clairement dans un environnement très dynamique, ce qui n'est pas inhabituel pour ce secteur”, a déclaré Mary Barra, directrice générale de GM, dans un communiqué.

En Amérique du Nord, principale source de revenus de GM, sa marge bénéficiaire s'est améliorée, passant de 8,8 % l'année précédente à 10,1 %, malgré une baisse de 10 % des ventes au premier trimestre.

Cette baisse des ventes s'explique en partie par une comparaison difficile avec le premier trimestre 2025, lorsque les acheteurs américains s'étaient rués sur les véhicules neufs pour devancer les hausses de prix liées aux droits de douane.

GM a indiqué que les économies réalisées grâce à l'assouplissement des réglementations sur les émissions d'échappement aux États-Unis, ainsi que la baisse des frais de garantie, ont contribué à compenser la baisse des ventes.

En Chine, où GM procède à une restructuration de ses activités, le constructeur automobile a déclaré un résultat de participation de 165 millions de dollars, contre 45 millions de dollars il y a un an.

Ses activités internationales hors Chine ont enregistré un bénéfice de base de 123 millions de dollars, contre 30 millions de dollars auparavant.

À l'instar de nombreux autres constructeurs automobiles, GM a réduit sa production de véhicules électriques en raison d'une baisse de la demande suite aux politiques favorables aux énergies fossiles mises en place par l'administration Trump l'année dernière. Les ventes de véhicules électriques de GM ont chuté de 43 % au cours des trois derniers mois de l'année dernière.

Outre la charge de 1,1 milliard de dollars enregistrée au premier trimestre, GM a comptabilisé l'année dernière 7,6 milliards de dollars de dépréciations sur ses programmes de véhicules électriques.