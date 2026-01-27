Le bénéfice de base de General Motors augmente grâce à la hausse de la demande de SUV et de camionnettes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Kalea Hall et Nathan Gomes

General Motors GM.N a annoncé mardi un bénéfice de base en hausse pour le quatrième trimestre, grâce à des ventes plus importantes de ses SUV et pick-up abordables tout au long de l'année, ce qui a fait grimper les actions du constructeur automobile de Detroit d'environ 6 % dans les échanges avant bourse.

Son bénéfice avant impôt sur une base ajustée a augmenté d'environ 13 % pour atteindre 2,84 milliards de dollars, contre 2,51 milliards de dollars il y a un an.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un bénéfice de base ajusté annuel de 13 à 15 milliards de dollars, une fourchette dont le point médian dépassait les attentes des analystes de 13,39 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice net de GM a été affecté par une charge de 6 milliards de dollars due au recul des véhicules électriques. Une grande partie de cette charge est liée aux annulations de contrats et aux règlements avec les fournisseurs, qui avaient prévu des volumes de production beaucoup plus élevés avant que le marché ne se retourne.

Les gains réalisés au cours du trimestre sont dus à la demande de son activité principale en Amérique du Nord, où il a enregistré des bénéfices de 2,24 milliards de dollars, légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente.

En Chine, le constructeur automobile a réduit ses pertes à 513 millions de dollars, contre plus de 4 milliards de dollars il y a un an, alors que GM restructure ses activités dans la région après avoir perdu des parts de marché au profit de ses rivaux chinois au cours des dernières années.

La demande de nouveaux véhicules électriques a également ralenti au cours de l'année, car les incitations ont été réduites et les tarifs douaniers ont fait grimper les prix des véhicules, le prix moyen des transactions avoisinant les 50 000 dollars.

Malgré la pression, la forte demande des consommateurs pour certains camions et SUV à essence de GM a permis à l'entreprise de conserver sa première place pour les ventes de véhicules neufs en 2025, bien que les coûts d'emprunt plus élevés aient réduit l'accessibilité financière, principalement pour les primo-accédants.

L'entreprise s'est toutefois montrée optimiste pour 2026 en soutenant sa stratégie en matière de véhicules électriques, en augmentant son dividende trimestriel de 20 % et en approuvant un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 6 milliards de dollars.

Son chiffre d'affaires trimestriel global a baissé de 5,1 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 45,3 milliards de dollars.