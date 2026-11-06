Le bénéfice de 3M Inde recule en raison de la dépréciation de la roupie et de la hausse des coûts des intrants ; le cours de l'action s'effondre

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Le fabricant de produits industriels 3M India TMIN.NS a annoncé vendredi une baisse de plus de 17 % de son bénéfice au deuxième trimestre, sous la pression d'une roupie plus faible et de la hausse des coûts des matières premières, ce qui a entraîné une chute de son cours de bourse de près de 11 %, à son plus bas niveau depuis avril 2025.

Le fabricant des notes Post-it et des éponges de nettoyage Scotch-Brite a annoncé un bénéfice après impôts de 1,58 milliard de roupies (16,78 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 1,91 milliard de roupies un an plus tôt.

Voici quelques chiffres clés:

* Le chiffre d’affaires d’exploitation a progressé de 14,7 % pour atteindre 14,52 milliards de roupies, tandis que les charges ont augmenté de 21,7 %

* Les dépenses en matières premières ont bondi de 19,6 %, l’inflation liée à la crise au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix des intrants, a indiqué la société

* 3M India, filiale du conglomérat industriel américain 3M

MMM.N , commercialise une gamme de produits industriels, de sécurité, de santé et de grande consommation, allant des abrasifs et adhésifs aux équipements de protection individuelle et aux fournitures de bureau

* Le chiffre d’affaires de 3M India dans son segment phare des transports et de l’électronique a progressé de 23,4 %, tandis que son deuxième secteur d’activité en importance, celui de la sécurité et de l’industrie, a enregistré une croissance de 11,8 %

* Le mois dernier, la société mère 3M MMM.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir étendu son partenariat avec Amazon dans le domaine des centres de données, signalant ainsi une accélération de son engagement dans les produits et services basés sur l'IA

* À 13 h 13 (heure de l'Inde), le cours de l'action reculait de 9 % à 26 680 roupies.

(1 dollar = 94,1550 roupies indiennes)