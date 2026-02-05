Le bénéfice d'ICE, société mère du NYSE, augmente grâce à des volumes d'échanges plus importants

Intercontinental Exchange ICE.N a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, la société mère du New York Stock Exchange ayant bénéficié de volumes d'échanges plus importants dans un marché volatil.

La société a déclaré un bénéfice net de 862 millions de dollars, soit 1,49 dollar par action, contre 709 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action, un an plus tôt.

Les marchés volatils stimulent généralement les volumes sur les bourses, car les traders couvrent leurs positions de manière plus agressive et les investisseurs remanient leurs portefeuilles.

Les politiques commerciales de l'administration Trump et les tensions géopolitiques ont stimulé l'incertitude sur les marchés, tandis que la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale a alimenté la spéculation.

ICE a enregistré des trimestres consécutifs de croissance dans le segment de l'énergie, alors que les conflits prolongés en Ukraine et au Moyen-Orient ont alimenté les turbulences sur les marchés pétroliers.

Au quatrième trimestre, les recettes provenant du négoce de l'énergie ont augmenté de 15 % pour atteindre 548 millions de dollars, ce qui a permis au segment des échanges, sa plus grande source de revenus, de s'élever à 1,36 milliard de dollars.

"À l'aube de 2026, nous pensons que les vents favorables qui soutiennent nos activités sont forts", a déclaré le directeur général Jeff Sprecher.

L'opérateur boursier a également augmenté son dividende trimestriel de 8 % à 52 cents par action au premier trimestre 2026, soutenant les attentes d'une année forte à venir.

La société se lance également dans des produits au-delà de ses segments, en cherchant l'approbation pour une plateforme numérique qui permettrait de négocier 24h/24 et 7j/7 des titres tokenisés, et en investissant dans les marchés de prédiction par le biais d'une participation pouvant atteindre 2 milliards de dollars dans Polymarket.

Le segment des titres à revenu fixe et des services de données de la société, à travers lequel elle vend des données de tarification par abonnement pour certains actifs de dette tels que les obligations, a affiché un bond de 5% des revenus.

ICEa déclaré un revenu net total de 2,5 milliards de dollars, soit 8 % de plus que les 2,32 milliards de dollars enregistrés l'année précédente. Les actions de la société étaient en hausse de 2 % dans les échanges avant bourse.