 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 243,16
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le bénéfice d'exploitation ajusté d'Atlas Copco au troisième trimestre dépasse légèrement les attentes
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe industriel suédois Atlas Copco ATCOa.ST a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté au troisième trimestre, légèrement moins importante que prévu, et a prédit que l'activité des clients resterait au niveau actuel à court terme.

Valeurs associées

ATLAS COPCO RG-A
433,450 SEK LSE Intl +160,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank