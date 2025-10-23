Le bénéfice d'exploitation ajusté d'Atlas Copco au troisième trimestre dépasse légèrement les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe industriel suédois Atlas Copco ATCOa.ST a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté au troisième trimestre, légèrement moins importante que prévu, et a prédit que l'activité des clients resterait au niveau actuel à court terme.