Le bénéfice d'Arch Capital au quatrième trimestre augmente grâce à la solidité de la souscription

Le bénéfice du quatrième trimestre d'Arch Capital Group ACGL.O a augmenté lundi, l'assureur ayant bénéficié d'une bonne performance en matière de souscription et de rendement des investissements.

Les assureurs américains profitent de l'incertitude macroéconomique et des craintes de récession qui encouragent les ménages et les entreprises à acheter des produits de protection contre les risques.

L'assureur a déclaré une perte avant impôt de 164 millions de dollars, nette de primes de réassurance et de réintégration.

Les primes brutes émises ont augmenté de 1,1 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4,81 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre. Le revenu net d'investissement de l'assureur a bondi de plus de 7 % pour atteindre 434 millions de dollars.

La compagnie a déclaré des pertes et des frais de règlement des sinistres de 2,28 milliards de dollars, contre 2,38 milliards de dollars l'année précédente.

Le bénéfice disponible pour les actionnaires ordinaires s'est élevé à 1,2 milliard de dollars, soit 3,35 dollars par action, pour le trimestre considéré, contre 925 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, un an plus tôt.

Arch a déclaré un ratio combiné de 80,6 %, contre 85 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a gagné plus de primes qu'il n'a payé de sinistres.