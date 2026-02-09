 Aller au contenu principal
Le bénéfice d'Apollo au quatrième trimestre augmente grâce à une forte collecte de fonds
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Apollo Global Management APO.N a annoncé lundi une hausse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à l'afflux d'argent frais de la part de ses clients et à une forte origination de dette.

Le gestionnaire d'actifs alternatifs basé à New York a affiché un bénéfice net ajusté de 1,54 milliard de dollars, soit 2,47 dollars par action, pour les trois derniers mois de l'année. Ce chiffre est à comparer aux 1,36 milliard de dollars, soit 2,22 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

La croissance trimestrielle est due à l'origination de 97 milliards de dollars de nouveaux prêts et d'autres investissements, a déclaré Apollo dans un communiqué.

Apollo a vu le jour en 1990 en se concentrant sur le capital-investissement avant de se lancer dans le crédit aux entreprises. Il est devenu un prêteur majeur et a développé une importante activité d'assurance, en prenant le contrôle de la société de services de retraite Athene en 2021.

Le groupe a engrangé 42 milliards de dollars au cours du trimestre, portant le total des actifs sous gestion à 938 milliards de dollars. Le directeur général Marc Rowan s'est fixé pour objectif de gérer 1 000 milliards de dollars d'ici 2026 et 1 500 milliards de dollars d'ici 2029.

Les revenus liés à la gestion d'actifs et à l'organisation de transactions de dettes et d'actions ont atteint 690 millions de dollars, soit une hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

Marc Rowan a déclaré que la société s'attachait à "faire progresser les solutions de retraite" et à "permettre à de nouveaux acheteurs d'accéder aux marchés privés à grande échelle".

L'unité des solutions de capital, qui accorde des crédits sous différentes formes, y compris des prêts directs et des financements adossés à des actifs, a généré 226 millions de dollars de frais au cours du trimestre.

Son fonds de valeur hybride, qui accorde des financements se situant entre la dette et les capitaux propres, a enregistré des rendements de 3,6 %, contre 1,9 % pour son fonds phare de capital-investissement.

Les frais de gestion des actions ont bondi de 42 % d'une année sur l'autre, mais sont restés inférieurs de moitié à la valeur des frais de crédit.

La demande d'investissements de la part des particuliers fortunés est devenue une source d'activité de plus en plus importante pour les gestionnaires d'actifs.

Apollo a fait état d'un afflux trimestriel de 4 milliards de dollars dans ce secteur d'activité, axé sur les produits semi-liquides, qui permettent aux investisseurs de recevoir des paiements périodiques, et sur les alternatives aux obligations d'État ou d'entreprise traditionnelles.

Les marchés ont fluctué la semaine dernière en raison des craintes que les perturbations causées par l'intelligence artificielle ne compromettent les thèses d'investissement dans de grands secteurs tels que les logiciels. Les craintes se sont propagées aux gestionnaires d'actifs, y compris Apollo, ce qui a incité plusieurs de ses pairs à divulguer la pondération des logiciels dans leurs portefeuilles.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
133,060 USD NYSE +5,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

