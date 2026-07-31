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Le bénéfice d'AngloGold au deuxième trimestre en hausse de 58 % grâce à la hausse des cours de l'or
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AngloGold Ashanti AU.N a annoncé vendredi une hausse de 58 % de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours de l'or.

La société minière a indiqué que son résultat brut s'élevait à 1,01 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 639 millions de dollars un an plus tôt.

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