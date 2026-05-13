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Le bénéfice annuel de Nippon Steel a chuté de 95%
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste japonais, a annoncé mercredi un bénéfice net de 17,2 milliards de yens (109 millions de dollars) pour l'exercice clos en mars, soit une baisse de 95% par rapport à l'année précédente.

Nippon Steel, qui a racheté U.S. Steel X.MX pour 15 milliards de dollars l'année dernière et s'est engagé à investir massivement dans cet actif, prévoit également un bénéfice de 220 milliards de yens pour l'exercice en cours.

(1 $ = 157,7300 yens)

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