 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice annuel de l'entreprise britannique Informa augmente de 15 %
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 08:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe britannique d'expositions Informa INF.L a annoncé jeudi une hausse de 15 % de son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, grâce aux bonnes performances de son activité d'événements commerciaux en direct.

La société, qui a d'importantes activités au Moyen-Orient, a également déclaré qu'il y avait actuellement des perturbations de voyage dans les endroits directement touchés par les activités militaires dans la région.

Valeurs associées

INFORMA
769,200 GBX LSE -1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank