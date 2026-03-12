Le bénéfice annuel de l'entreprise britannique Informa augmente de 15 %

Le groupe britannique d'expositions Informa INF.L a annoncé jeudi une hausse de 15 % de son bénéfice d'exploitation annuel ajusté, grâce aux bonnes performances de son activité d'événements commerciaux en direct.

La société, qui a d'importantes activités au Moyen-Orient, a également déclaré qu'il y avait actuellement des perturbations de voyage dans les endroits directement touchés par les activités militaires dans la région.