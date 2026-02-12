Le bénéfice annuel de British American Tobacco augmente de 2,3%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de Lucky Strike, British American Tobacco BATS.L , a annoncé jeudi une hausse de 2,3% de son bénéfice annuel à 11,28 milliards de livres (15,36 milliards de dollars), grâce à l'augmentation de la part de marché de son sachet de nicotine Velo et à la croissance des ventes de ses nouveaux produits de vapotage et de tabac chauffé.

(1 $ = 0,7344 livre)