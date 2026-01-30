Le bénéfice ajusté d'Autoliv au quatrième trimestre correspond aux attentes, la marge bénéficiaire pour 2026 devrait se situer entre 10,5 et 11,0 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de sécurité automobile Autoliv ALV.N a prévu vendredi une marge bénéficiaire d'exploitation ajustée pour l'année 2026 d'environ 10,5-11,0%, après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté au quatrième trimestre conforme aux attentes du marché.