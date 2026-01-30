 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le bénéfice ajusté d'Autoliv au quatrième trimestre correspond aux attentes, la marge bénéficiaire pour 2026 devrait se situer entre 10,5 et 11,0 %
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de sécurité automobile Autoliv ALV.N a prévu vendredi une marge bénéficiaire d'exploitation ajustée pour l'année 2026 d'environ 10,5-11,0%, après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté au quatrième trimestre conforme aux attentes du marché.

Valeurs associées

AUTOLIV
126,310 USD NYSE +0,04%
AUTOLIV SDR
1 161,750 SEK LSE Intl +1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank