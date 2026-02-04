Le beau-fils du prince héritier de Norvège pleure au tribunal et nie que les vidéos de son téléphone montrent un viol

Marius Borg Hoiby fait face à 38 chefs d'accusation

Le procès a ébranlé la famille royale

Hoiby affirme avoir été harcelé par la presse depuis l'âge de trois ans

Il fond en larmes au début de son témoignage

La princesse héritière annule un voyage prévu à l'étranger

(Ajoute des détails sur son témoignage dans les paragraphes 14 à 18) par Gwladys Fouche

Le fils de laprincesse héritière de Norvège a nié mercredi que des vidéos sur son téléphone montraient des actes de viol. Il a fondu en larmes lors de sa première journée de témoignage dans son procès pour viol et violence domestique, une affaire qui a ébranlé la famille royale en difficulté.

Marius Borg Hoiby, 29 ans, qui a rejoint la famille royale lorsque sa mère Mette-Marit a épousé le prince héritier Haakon en 2001, a déclaré que son éducation sous les feux de la rampe depuis son plus jeune âge l'avait conduit à avoir envie de boire et d'avoir des relations sexuelles.

Il risque des années de prison s'il est reconnu coupable du plus grave des 38 chefs d'accusation retenus contre lui.

Mardi, au premier jour de son procès, il a plaidé non coupable des accusations les plus graves de viol et de violence domestique, mais a reconnu sa culpabilité partielle - un plaidoyer autorisé par la loi norvégienne - pour les agressions aggravées et le comportement imprudent. Il a également reconnu des charges moins graves, notamment celle d'avoir conduit trop vite.

Le procès a bouleversé la Norvège à un moment où sa mère, la princesse héritière, fait également l'objet d'un examen minutieux en raison des révélations sur ses liens avec l'ancien délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

HOIBY DIT QUE PEU DE GENS PEUVENT COMPRENDRE SA VIE

S'effondrant en larmes, Hoiby a déclaré qu'il était difficile de témoigner dans une salle d'audience remplie de journalistes.

"J'ai été entouré par la presse depuis l'âge de trois ans. J'ai toujours été harcelé", a-t-il déclaré. Il aindiqué qu'il avait reçu un "traitement médicamenteux lourd" et qu'il s'efforcerait de faire de son mieux au tribunal.

"Je suis connu comme le fils de maman", a-t-il déclaré en faisant référence à Mette-Marit. "Ce qui signifie que j'ai un besoin extrême d'affirmation", a-t-il ajouté. "Beaucoup de sexe, beaucoup d'alcool."

"Peu de gens peuvent s'identifier à la vie que j'ai menée. Beaucoup de fêtes, d'alcool, de drogues", a-t-il déclaré.

Vêtu d'un jean et d'un pull bleu foncé sur une chemise beige, Hoiby, qui parlait les bras croisés sur la poitrine, consultait parfois ses notes manuscrites dans un carnet.

Parmi les charges retenues contre Hoiby figurent un chef d'accusation de viol avec rapport sexuel et trois chefs d'accusation de viol sans rapport sexuel, dont certains ont été filmés sur son téléphone, selon l'accusation.

Il a déclaré qu'il n'avait jamais partagé les vidéos et a nié qu'elles représentaient des rapports sexuels sans consentement.

"Si j'avais pensé que j'avais des documents montrant une agression, je ne les aurais jamais conservés", a-t-il déclaré.

VIDÉO

Le témoignage de mercredi s'est concentré sur une soirée organisée dans le sous-sol de la résidence familiale du prince héritier, dans la banlieue d'Oslo, en 2018, au cours de laquelle, selon l'accusation, Hoiby s'est filmé en train d'accomplir un acte sexuel sur une femme qui était inconsciente. La police a montré la vidéo au tribunal à huis clos mardi.

Hoiby a déclaré qu'il avait eu des relations sexuelles avec la femme, mais qu'il n'avait pas pratiqué un deuxième acte sexuel avec elle alors qu'elle était inconsciente, et qu'il ne l'avait pas filmé.

"Nous avons eu des rapports sexuels tout à fait normaux, pour autant que je m'en souvienne", a déclaré Hoiby. "Après, je lui ai dit de partir. Je lui ai donc appelé un taxi."

"Je n'ai pas de relations sexuelles avec des personnes qui ne sont pas réveillées."

Plus tôt dans la journée de mercredi, la victime présumée, qui ne peut être identifiée pour protéger sa vie privée, a déclaré qu'elle avait appris le viol présumé lorsque la police l'avait contactée au sujet de la vidéo, et qu'elle n'avait pas consenti à l'acte sexuel qui avait été filmé. L'accusation a déclaré que la femme n'était pas en mesure de donner son consentement.

Le procès de Hoiby est prévu jusqu'au 19 mars.

LA MONARCHIE CONFRONTÉE À PLUSIEURS DÉFIS

Lafamille royale norvégienneest confrontée à de multiples défis, en plus du procès et de l' examen minutieux des liens entre Mette-Marit et Epstein.

Le palais royal a déclaré mercredi à Reuters que Mette-Marit avait reporté jusqu'à nouvel ordre un voyage privé prévu à l'étranger, sans donner plus de détails. Cette information a d'abord été rapportée par le quotidien Aftenposten.

Un sondage d'opinion réalisé lundi pour le quotidien Verdens Gang a montré une baisse du nombre de Norvégiens favorables au maintien de la monarchie - 61 % contre 72 % l'année dernière - et une augmentation de 10 points de pourcentage, à 27 %, du nombre de ceux qui souhaitent une république.

Le roi Harald, 88 ans, le plus vieux monarque d'Europe encore en vie, a réduit ses activités en 2024 après avoir été hospitalisé pour soigner une infection et avoir reçu un stimulateur cardiaque.

Mette-Marit elle-même a besoin d'une greffe de poumon après avoir été diagnostiquée avec une fibrose pulmonaire en 2018, une maladie chronique qui provoque des cicatrices dans les poumons.

La fille du roi Harald, Martha Louise, s'est retirée des fonctions royales officielles en 2022 pour se consacrer à ses propres projets d'entreprise, et a déclaré qu'elle et son mari, un chaman américain autoproclamé, s'abstiendraient d'utiliser son titre de princesse dans un cadre commercial.

Ils ont tous deux été critiqués l'année dernière pour avoir joué dans un documentaire de Netflix relatant leur vie quotidienne, y compris leur mariage, et pour s'être montrés critiques à l'égard du roi et de la reine.