Le baxdrostat d'AstraZeneca atteint son objectif principal dans une étude sur l'hypertension artérielle
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 08:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Baxdrostat réduit considérablement la tension artérielle dans le cadre d'un essai

*

Baxdrostat est également testé pour la prévention des maladies rénales chroniques et de l'insuffisance cardiaque

(Ajout d'informations sur le médicament aux paragraphes 3, 4, 6 et 7)

Le baxdrostat, médicament expérimental d'AstraZeneca AZN.L , a abaissé de manière significative la tension artérielle pendant une fenêtre de surveillance de 24 heures lors d'un essai de phase avancée sur des patients souffrant d'hypertension résistante au traitement, a déclaré la société mardi.

La société a déclaré que le médicament avait atteint l'objectif principal de l'étude lorsqu'il a été comparé au placebo à la fin des 12 semaines. Les patients participant à l'essai ont reçu 2 milligrammes de baxdrostat ou un placebo en plus des soins habituels.

Le fabricant de médicaments anglo-suédois a précédemment déclaré qu'il prévoyait de déposer une demande d'autorisation réglementaire pour le baxdrostat avant la fin de l'année et qu'il prévoyait des ventes annuelles maximales pour le médicament dépassant les 5 milliards de dollars.

Le baxdrostat cible l'aldostérone, l'hormone régulatrice de la pression artérielle, ce qui constitue une nouvelle approche par rapport aux traitements plus anciens tels que les diurétiques et les inhibiteurs de l'ECA, qui ne s'attaquent pas aux facteurs hormonaux.

Le médicament est actuellement à l'étude pour quatre indications, dont l'insuffisance rénale chronique et la prévention de l'insuffisance cardiaque.

Mineralys Therapeutics MLYS.O développe un médicament similaire, le lorundrostat, et prévoit de soumettre ses propres données aux autorités américaines d'ici la fin de l'année.

AstraZeneca a acquis le baxdrostat par le biais de son achat de CinCor Pharma en 2023, dans le cadre de ses efforts visant à élargir son portefeuille de produits dans le domaine des maladies cardiaques et rénales.

