Le bailleur britannique Segro développe ses centres de données pour profiter de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Segro vise l'expansion de ses centres de données en France, en Allemagne et en Italie

* La société assure l'alimentation électrique de ses sites britanniques

* Les centres de données ne représentent que 7 % du total des clients de Segro

(Réécriture avec les commentaires du directeur général sur le développement des centres de données) par Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong

Le propriétaire d'entrepôts britannique Segro SGRO.L étend sa poussée dans les centres de données, en alignant des sites en France, en Allemagne, en Italie et en Pologne, alors qu'il cherche à bénéficier d'un boom mondial des dépenses en intelligence artificielle, a déclaré son directeur général à Reuters.

"Nous pensons qu'il y aura une très forte demande dans les années à venir dans et autour d'autres grandes villes", a déclaré David Sleath lors d'une interview jeudi.

"Nous travaillons à l'obtention de permis de construire et à la sécurisation de l'énergie sur un certain nombre de ces sites."

Segro, qui possède environ 10,9 millions de mètres carrés d'espace, parie sur une demande croissante de centres de données d'intelligence artificielle malgré les inquiétudes de l'industrie concernant les contraintes d'approvisionnement en énergie.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

M. Sleath a déclaré que le groupe était bien positionné en ce qui concerne la disponibilité de l'énergie pour ses sites de Londres et de Slough, à l'ouest de la capitale, où il a obtenu 400 mégawatts d'amélioration de l'alimentation électrique.

Segro a signé un accord de prélocation pour un centre de données de 30 000 mètres carrés à Slough au cours du premier trimestre, et a obtenu l'autorisation de planification pour un centre de données de 56 mégawatts à l'ouest de Londres, d'une valeur d'un milliard de livres (1,35 milliard de dollars).

Les longues files d'attente pour les connexions électriques à travers l'Europe ont ralenti les plans d'expansion des centres de données de certains groupes technologiques, dont Amazon , ce qui alimente les inquiétudes concernant les projets retardés ou annulés.

M. Sleath a déclaré que certains promoteurs construisaient de manière spéculative sans accords de prélocation, ce qui les exposait à des changements de planification.

"Nous sommes très clairs sur le fait que nous ne ferons pas cela", a-t-il déclaré, ajoutant que Segro n'engagerait des capitaux qu'une fois qu'elle aurait obtenu un contrat de prélocation de la part d'un hyperscaler.

Les opérateurs de centres de données représentaient environ 7 % des clients de Segro l'année dernière, les secteurs du transport et de la logistique, de la vente au détail et de l'industrie alimentaire constituant la plus grande part de sa clientèle.

(1 $ = 0,7409 livre)