Le 777X de Boeing décolle pour son premier vol d'essai

par Tim Hepher SEATTLE, 25 janvier (Reuters) - Le 777X de Boeing BA.N , censé devenir le plus gros bi-réacteur au monde, a pris son envol samedi, offrant un répit à l'avionneur américain empêtré dans les déboires du 737 MAX. Le 777X, qui est une version plus large et améliorée de son gros porteur à succès 777, a décollé en périphérie de Seattle à 10h09 heure locale (18h09 GMT) après l'annulation de deux tentatives les jours précédents face à la violence des vents. Selon des dirigeants de Boeing, le vol d'essai devrait durer entre 3 et 5 heures et ouvre une période de plusieurs mois de tests et de certifications avant que l'appareil puisse entrer en service en 2021 pour la compagnie Emirates. Le calendrier accuse une année de retard en raison de difficultés lors de la phase de développement. Ce vol pourrait donner du baume au coeur à Boeing, confronté à la crise du 737 MAX, cloué au sol depuis mars à la suite de deux accidents mortels. "A mes yeux, c'est le vaisseau amiral des grandes compagnies à travers le monde (...) il représente les grandes choses que ce groupe peut accomplir", a déclaré à la presse la directrice marketing du programme Wendy Sowers, interrogée sur l'importance de ce vol dans le contexte de la crise du 737 MAX. Boeing dit avoir vendu 309 exemplaires de l'appareil - qui vaut plus de 442 millions de dollars selon le prix catalogue - mais les analystes s'interrogent sur sa dépendance vis-à-vis des transporteurs du Moyen-Orient qui ont récemment revu à la baisse leurs acquisitions. Le 777X sera en compétition avec le A350-1000 de son rival Airbus AIR.PA qui peut accueillir environ 360 passagers. (Version française Gwénaëlle Barzic)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +2.36% BOEING CO NYSE +1.68%