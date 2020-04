Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le 737MAX cloué au sol au moins jusqu'en août Reuters • 28/04/2020 à 22:24









LE 737MAX CLOUÉ AU SOL AU MOINS JUSQU'EN AOÛT WASHINGTON (Reuters) - Le 737MAX, le très gros porteur de Boeing devrait rester cloué au sol au moins jusqu'en août, l'avionneur américain rencontrant toujours des difficultés pour résoudre des problèmes informatiques, a-t-on appris de plusieurs sources proches du dossier. L'appareil est interdit de vol depuis mars 2019 et deux catastrophes aériennes meurtrières et son retour en service pourrait même attendre l'autome, ont dit les sources. (David Shepardson; version française Nicolas Delame)

