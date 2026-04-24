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Le 1er trimestre de SLB affecté par la crise au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 14:00

SLB publie au titre des 3 premiers mois de 2026 un BPA ajusté de 0,52 USD, en recul de 28% en glissement annuel, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1,77 MdUSD en baisse de 12%, soit une marge de 20,3% contre 23,8% un an auparavant.

Le groupe de technologies et de services pour le secteur pétrolier a réalisé un chiffre d'affaires de 8,72 MdsUSD, en hausse de 3% d'une année sur l'autre, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus ont au contraire diminué de 7%.

"Ce fut un début d'année difficile car les perturbations généralisées au Moyen-Orient ont affecté notre activité", explique le CEO Olivier Le Peuch, pointant les mesures prises localement par ses clients pour protéger leur personnel et leurs installations.

"Au-delà du Moyen-Orient, les revenus ont augmenté d'année en année sur tous les autres marchés, principalement grâce à l'impact de nos démarches stratégiques concernant ChampionX, Digital et Data Center Solutions", souligne-t-il néanmoins.

Olivier Le Peuch ajoute que, "en l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une destruction de la demande", les réponses du côté de l'offre renforcent sa conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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