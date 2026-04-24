Le 1er trimestre de SLB affecté par la crise au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 14:00
Le groupe de technologies et de services pour le secteur pétrolier a réalisé un chiffre d'affaires de 8,72 MdsUSD, en hausse de 3% d'une année sur l'autre, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus ont au contraire diminué de 7%.
"Ce fut un début d'année difficile car les perturbations généralisées au Moyen-Orient ont affecté notre activité", explique le CEO Olivier Le Peuch, pointant les mesures prises localement par ses clients pour protéger leur personnel et leurs installations.
"Au-delà du Moyen-Orient, les revenus ont augmenté d'année en année sur tous les autres marchés, principalement grâce à l'impact de nos démarches stratégiques concernant ChampionX, Digital et Data Center Solutions", souligne-t-il néanmoins.
Olivier Le Peuch ajoute que, "en l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une destruction de la demande", les réponses du côté de l'offre renforcent sa conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, entraînée par l'espoir de nouvelles discussions entre Américains et Iraniens après près de deux mois de guerre au Moyen-Orient, et des résultats trimestriels d'Intel accueillis avec un franc enthousiasme. Dans ... Lire la suite
-
Le triple vainqueur des 24h du Mans Allan McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1. L'Écossais sera responsable de la coordination des opérations de piste à partir du Grand Prix de Miami prévu la semaine prochaine, ... Lire la suite
-
L'ampleur "extrêmement préoccupante" du piratage de la messagerie Signal remet en question la sécurité des communications au sein du Parlement allemand, a dit vendredi à l'AFP un responsable parlementaire, une cyberattaque qui affecte aussi les milieux diplomatiques, ... Lire la suite
-
L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a réduit sa participation au capital de l'équipementier sportif allemand Puma suite à l'expiration d'instruments financiers, selon un avis financier publié vendredi. Le fondateur du groupe Frasers (ex-Sports Direct) détenait, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer