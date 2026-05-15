Le 10 ans américain touche 4,6% sur fond de tensions US-Iran et de poussée inflationniste
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 21:19
Le rendement du Treasury à 10 ans a gagné jusqu'à 12 points de base à 4,599%, son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que celui du 30 ans a progressé de 10 points de base à 5,131%, également au plus haut depuis un an. La partie courte de la courbe a aussi été touchée, avec un taux à 2 ans en hausse de 6,6 points de base à 4,081%, son plus haut niveau depuis mars 2025.
La nouvelle poussée des rendements accompagne la progression d'environ 2% des prix du pétrole, après des déclarations américaines et iraniennes qui ont réduit les espoirs d'un accord rapide autour du détroit d'Ormuz. Donald Trump a indiqué que sa patience avec l'Iran s'épuisait et affirmé que Xi Jinping avait reconnu, lors de leurs discussions à Pékin, la nécessité pour Téhéran de rouvrir ce passage stratégique. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que Téhéran n'avait "aucune confiance" dans Washington, tout en se disant disposé à négocier si les Etats-Unis se montraient sérieux.
Les données publiées cette semaine ont renforcé cette inquiétude, puisque l'inflation à la consommation a enregistré sa plus forte hausse annuelle en trois ans, tandis que les prix à la production ont affiché leur plus forte progression en quatre ans et largement dépassé les attentes du consensus.
Dans ce contexte, les marchés intègrent désormais entièrement une hausse des taux de la Fed en mars prochain, contre une probabilité d'environ 40% lundi et presque nulle fin avril, selon l'outil FedWatch du CME.
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