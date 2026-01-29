 Aller au contenu principal
LDLC voit ses ventes trimestrielles grimper de 7,6%
Au troisième trimestre de son exercice 2025-2026, LDLC a vu son chiffre d'affaires progresser de 7,6%, à 164,5 millions d'euros.

Malgré cette belle progression, il s'agit d'un ralentissement par rapport aux trois mois précédents où les ventes avaient grimpé de 11,1%, à 139,6 MEUR.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2025-2026, les revenus affichent une hausse de 8,2%, à 431,3 MEUR.

Le volume d'affaires a suivi la même trajectoire avec une croissance de 7,4% au troisième trimestre, contre 12,2% trois mois plus tôt.

Pour Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe : "le troisième trimestre affiche une excellente performance, reflétant les efforts du groupe pour accroître sa visibilité, renforcer son positionnement et consolider la proximité avec ses clients. Même si la hausse exceptionnelle des prix que nous constatons, liée au marché puces mémoire est, vu son ampleur, de nature à entraîner un report de certains achats, cette baisse de volumes, ou de tendance sur l'activité, n'est pas de nature à avoir un impact sur la marge brute, ou la profitabilité à ce jour. L'exercice en cours, nous le rappelons, pourrait être un de nos meilleurs exercices hors période COVID".

